اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص بعد سقوط هيكل صلب وفراشة عليهم بالإسماعيلية

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:06 ص
إصابة 3 أشخاص بعد سقوط هيكل صلب وفراشة عليهم بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة سقوط جمالون خاص بالأنوار "هيكل صلب" والفراشة عليهم في شارع بالجامعة القديمة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط جمالون خاص بالأنوار والفراشة على عدد من الأشخاص في شارع بالجامعة القديمة ووجود إصابات.

على الفور انتقل رجال الأمن ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

 

 


الإسماعيلية

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