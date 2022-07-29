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إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

الجمعة، 29 يوليه 2022 02:00 ص
إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة جنوب نابلس جيش الاحتلال الإسرائيلي
كتب: أحمد جمعة

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أصيب، مساء الخميس، ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلى قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطينى بمدينة نابلس أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال الاسرائيلى أطلقت النار على مركبة فيها ثلاثة مواطنين قرب حاجز حوارة، ما أدى لإصابة اثنين منهم في الأرجل، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا.

وأضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلى رفضت تسليم الإصابة الثالثة، وجرى احتجازها، ويبدو أن إصابته حرجة في منطقة الرقبة.

يشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين ينتشرون في الشوارع الرئيسية الواصلة بين محافظتي رام الله والبيرة ونابلس.

 

 

 


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