اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أربعون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة، 29 يوليه 2022 03:21 م
أربعون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المسجد الأقصى
أ ش أ

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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.
 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن دائرة الأوقاف الإسلامية، قدرت أن نحو أربعين ألف مصلٍّ من القدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ 48 أدوا صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى.
 
وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول عدد منهم إلى القدس لأداء الصلاة، واعتقلت الشاب محمد أبو نجمة قرب باب الأسباط.
 
وشهدت باحات المسجد الأقصى مشاركة واسعة في صلاة فجر الجمعة، نصرة للمسجد الأقصى والقدس، وتصديا لمخططات الاحتلال والمستوطنين ومحاولاتهم الحثيثة لتهويد المقدسات الإسلامية، وردا على دعوات أطلقتها جماعات ما يسمى "الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات مركزية للمسجد الأقصى، في السابع من أغسطس المقبل.
 

الاقصى

صلاة الجمعة فى الأقصى

فلسطين

اخبار فلسطين



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