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أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى حتى الثلاثاء المقبل

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:00 ص
أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى حتى الثلاثاء المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل،  حيث تشهد البلاد استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية،  معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .
 
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى :
 
 
- الجمعة 29 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة
 
- السبت 30 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 36 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 
- الأحد 31 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 
- الإثنين 1 أغسطس : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 
- الثلاثاء 2 أغسطس : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 

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