8 عادات صحية تجعلك تبدو أصغر سنًا.. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

على الرغم من عدم وجود خدعة سحرية يمكن أن تجعلك تبدو أصغر سنًا، إلا أن هناك العديد من العادات الصحية التى يمكن أن تساعد فى الحفاظ على المظهر الشاب إذا تم القيام بها باستمرار، ويمكن للعادات اليومية الصغيرة أن تجعلك تبدو أصغر سنا، وفى التقرير التالى سنوضح أهم العادات التى يجب اتباعها للحفاظ على مظهر شاب وصحى، وفقا لما نشره موقع eatthis.

8 عادات صحية تجعلك تبدو أصغر سنًا



التحول من القهوة إلى الشاى الأخضر

نحب جميعًا فنجان القهوة في الصباح، لكن الإفراط في شرب القهوة قد يكون مضرًا لبشرتنا، كلما استهلكنا المزيد من القهوة، زادت نسبة الجفاف، ولها تأثير كبير على جودة نومنا، وهو جانب مهم آخر في الحفاظ على المظهر الشبابى.

ويحتوى الشاى الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والإنزيمات التى تساعد فى القضاء على التجاعيد عن طريق الحفاظ على الجلد ضد تكسر الكولاجين والإيلاستين، وكذلك تقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

قلل من تناول الملح والسكر

هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعلنا نحد من تناول السكر، لكن أهمها هو أن السكر يطلق عملية تسمىglycation ، والتي يمكن أن تجعلنا نبدو أكبر سناً.

يتسبب Glycation في فقدان ليونة الجلد ويقلل من كفاءة الكولاجين والبروتينات الأخرى التى تساعد فى الحفاظ على بشرتنا تبدو شابة، ويمكن أن يكون الملح أيضًا ضارًا لأنه يجفف خلايانا بشكل طبيعى عندما نتناول المزيد والمزيد منه.

اهتم بالنظام الغذائى الصحى

الأنظمة الغذائية على غرار البحر الأبيض المتوسط، التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون النباتية الصحية، يمكن أن تساعد فى الحفاظ على مظهر أصغر سنا بسبب مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية المضادة للالتهابات ومحتوى الماء العالى.

الإقلاع عن التدخين

لا يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الرئة فحسب، بل يساهم أيضًا في الشيخوخة، فالتدخين يقلل من الكولاجين والإيلاستين، وهما بروتينان ضروريان للحفاظ على بشرة شابة.

ضعى سيروم بفيتامين سى

فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية، فهو يساعد فى مكافحة الجذور الحرة وأضرار أشعة الشمس، كما يحفز فيتامين C إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يمنح بشرتك بنية ومرونة، لهذا السبب فإن استخدام مصل فيتامين سي يمكن أن يساعد في منع تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجلد المترهل.

دلكى وجهك

هناك عدد لا يحصى من تقنيات تدليك الوجه، قومى ببحث سريع عبر الإنترنت لطرق تدليك الوجه للوقاية من التجاعيد.

شرب الماء

يمكن أن يؤثر الجفاف على مرونة بشرتك، أى القدرة على التمدد والعودة إلى شكلها الأصلي، للحفاظ على مرونة بشرتك الطبيعية ، وإبعاد التجاعيد غير المرغوب فيها ، فإن شرب الماء مهم للغاية، وتظهر الأبحاث أن معظم النساء يجب أن يشربن ما لا يقل عن 3 لترات من الماء كل يوم .

ضع الكريم الواقى من الشمس

إن الأشعة فوق البنفسجية من الشمس من الأسباب الرئيسية للتجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى، احمِ بشرتك من خلال وضع واقٍ من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى.