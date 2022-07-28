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8 أيام اشتعال.. اليونان تسيطر على حرائق الغابات فى محمية داديا

الخميس، 28 يوليه 2022 02:36 م
8 أيام اشتعال.. اليونان تسيطر على حرائق الغابات فى محمية داديا حرائق الغابات
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت السلطات اليونانية أن حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت لليوم الثامن في محمية داديا، في شمال شرق اليونان، تم احتواؤها إلى حد كبير ومن المتوقع أن يتحسن الوضع في وقت لاحق من اليوم الخميس.
 
وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء يانيس أرتوبويوس في إفادة صحفية -وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية- "إن خدمة الإطفاء "قلقة" بشأن الرياح الشمالية الشرقية التي من المتوقع أن تهب ولكن خطر الحريق الذي يمر عبر قلب الغابة قد تم تفاديه". 
 
ومن جانبه، قال نائب الحاكم الإقليمي لمدينة إيفروس، ديميتريس بتروفيتس إن هناك دائمًا خطر اندلاع حرائق حيث توجد توقعات لمخاطر الحرائق من الفئة الرابعة في المنطقة اليوم.
 
وتتواجد وحدة من رجال الإطفاء قوامها 320 فردًا حاليًا في داديا يعملون على 75 سيارة إطفاء في 13 فريقًا وتساعدهم قوات الجيش اليوناني ومركبات السلطة الإقليمية بالإضافة إلى طائرتين إطفاء وسبع مروحيات.

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اليوم السابع بلس



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