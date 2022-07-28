وكيل "تعليم دمياط" يحذر من جمع مبالغ مالية تحت أى مسمى من أولياء الأمور

دمياط - فريق المحافظات

عقد اليوم الخميس، الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديري المدارس الإبتدائية بأربعة إدارات تعليمية، وذلك بحضور عددا من مديرى الإدارات وكذلك القيادات التنفيذية داخل مديرية التربية والتعليم.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدة

موضوعات متعلقة بالانضباط الإدارى داخل المدارس، وكذلك مناقشة آليات التقديم للصف الأول الابتدائي.

وشدد وكيل تعليم دمياط خلال الاجتماع على منع جمع أية مبالغ مالية تحت أى مسمى وحسن التعامل مع أولياء الأمور وتسير أعمالهم.

ومن جانبه، وجه الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ببدء حصر الإحتياجات الخاصة بالصيانة البسيطة بالمدارس والعمل عليها والانتهاء من تنفيذها في ميعاد غايته نهاية أغسطس القادم، مشددًا على محاسبة المقصر أو المتجاوز في ذلك الشأن.