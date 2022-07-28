واردات التبغ المفروم تتراجع 28 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من التبغ تراجعا كبيرا في شهر أبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات التبغ المفروم أو مكبوس للمضغ نحو 2مليون و175 ألف دولار، بينما كانت 31 مليونا و16 ألف دولار فى شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ 28 مليونا و841 ألف دولار.

وجاءت واردات التبغ المفروم ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و251 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل ملياري و325 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 74 مليون و89 ألف دولار، وتضمنت قائمة واردات السلع الوسيطة كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة واردات بلغت 298 مليون و384 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 290 مليون و344 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 8 ملايين و40 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى تراجعت إلى 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 3.62 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 53%.

وتراجعت الواردات المصرية بشكل طفيف خلال نفس الفترة، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 6.64 مليار دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 6.82 مليار دولار في شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغ 18 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 2.7%.