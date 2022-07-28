هل أكل اللحوم يسبب السرطان؟

كتبت نهير عبد النبى

بعض الأقاويل تشيع أن تناول اللحوم قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان، وحسب ما ذكره موقع cancer، قام خبراء من الرابطة الدولية لأبحاث السرطان بمراجعة الأدلة وخلصوا إلى أن هناك أدلة محدودة تشير إلى أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء تسبب فى الإصابة بسرطان الأمعاء، ولهذا السبب خلصوا إلى أن هناك مادة مسرطنة محتملة، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مقدار زيادة خطر الإصابة بالسرطان أو تحديد المقدار الذى يسبب زيادة الخطر.

ومع ذلك يبدو أن هناك ارتباطًا بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان عند تناول أكثر من 100 جرام يوميًا.

اللحوم المصنعة

تشير الدلائل إلى وجود صلة بين الاستهلاك المفرط للحوم المصنعة وخطر الإصابة بالسرطان، حيث وجدت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أن استهلاك اللحوم المصنعة الزائدة سبب لسرطان الأمعاء.

وخلص الخبراء إلى أنه على المدى الطويل، فإن تناول 50 جرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 18%، ويبلغ متوسط ​​خطر الإصابة بسرطان الأمعاء فى أستراليا عند بلوغ سن 85 عامًا 8.2%.

أنواع اللحوم الأخرى

لا توجد أدلة كافية لاستخلاص أى استنتاجات بشأن تناول الدجاج أو اللحوم البيضاء الأخرى ومخاطر الإصابة بالسرطان، وقد يكون تناول الأسماك وقائيًا من السرطان وقد ارتبط بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء والكبد.

ماذا عن المشاوى واللحوم المتفحمة؟

وجد الصندوق العالمى لأبحاث السرطان أن استهلاك اللحوم والأسماك المشوية كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، وقد يؤدى تسخين اللحوم فى درجات حرارة عالية إلى تكوين مواد كيميائية مطفرة، وبالتالى يزيد الاستهلاك من خطر الإصابة بالسرطان، ويوصى مجلس السرطان كإجراء احترازى بتجنب تفحم الطعام أثناء الطهى.