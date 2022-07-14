المعجنات قد تزيد من فرص الإصابة بالسرطان والسكر

فاطمة ياسر

أثارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة الجدل حول أن الإسراف فى تناول المعجنات قد يزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان، ووفقا للتقرير المنشور عبر وكالة "نوفوستي"، سنتعرف على الحقيقة.

أوضح الدكتور إيفان أليمينكو خبير التغذية أن هناك بعض المعجنات التى يمكن أن تحفز تطور الأورام وتزيد من فرص الإصابة بالسرطان، لذا يجب قبل شراء المعجنات التعرف على مكوناتها، حيث إن المعجنات المصنوعة من الدقيق والماء هى الأكثر أمنا للصحة العامة، لذا يفضل شراء معجنات ذات مكونات بسيطة وأساسية، مثل الخبز العادى بمختلف أنواعه والفطائر البسيطة المقلية باستخدام كمية قليلة من الزيت.

وأوضح خبير التغذية أن معظم أنواع المعجنات تحتوى على مواد سيئة من الدهون كالدهون المتحولة أو السمن النباتى، وعند معالجة هذه الدهون حراريا تصبح من الناحية الكيميائية ضارة وخطرة على الصحة.

وأكد إيفان أن تناول المعجنات التى تحتوى على الدهون المضرة لا تسبب فى زيادة الوزن فقط، بل تزيد من فرص الإصابة بأمراض خطيرة، فقد تتسبب في إصابة الجهاز الهضمي بأمراض السرطان، وزيادة الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، وزيادة فرص الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين وجلطات الدم، كما أنها تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، أي تزيد نسبة الدهون ذات الكثافة العالية في الدم".

لذا حث خبير التغذية الأشخاص الذين يرغبون في تناول المعجنات بعدم الإسراف في تناولها، لتجنب الإصابة والتعرض لأى مضاعفات صحية.