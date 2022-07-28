نيوزويك: تأييد فى الولايات المتحدة لتبادل السجناء مع روسيا رغم الجدل بشأن الصفقة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك إنه على الرغم من أن صفقة تبادل السجناء المقترحة بين الولايات المتحدة وروسيا قد تبدو مثيرة للجدل فى ظاهرها، إلا أن مصادر صرحت للصحيفة بأنها حظيت بدعم ضباط من المحكمة المشاركة إصدار الحكم على الروسى فيكتور بوت، الذى سيتم الإفراج عنه فى الصفقة.

وأوضحت المجلة أنه من بينهم هؤلاء شيرا شيندلين، القاضية الفيدرالية التى حكمت فى عام 2012 بسجن بوت 25 عاما، نتيجة لعملية عملية خداع أمريكية أوقعته فى خدعة لبيع صواريخ مضادة للطائرات إلى أفراد دفعت لهم إدارة مكافحة المخدرات أموالا للتخفى فى صورة أفراد جماعة كولومبية مسلحة محظورة فى عام 2008.

وقالت القاضية إنها تدعم الاتفاق بالتأكيد، وقالت لنيوزويك إن بوت قد قضى فترة طويلة بالفعل، لاسيما فى ظل حقيقة أن الحكم الصادر ضده كان الحد الأدنى بالنسبة للاتهامات التي واجهها، وأنها لم تعتقد أبدا بأنه حكما عادلا.

بينما تسعى الولايات المتحدة لإطلاق سراح بول ويلان، ضابط شرطة سابق وعضو بقوات المارينز الامريكية قد تم القبض عليه فى روسيا عام 2018 بتهم التجسس، وحكم عليه بالسجن 16 عاما. بينما تم القبض على لاعبة السلة الأوليمبية بريتنى جرينير فى فبراير الماضى لحملها مادة الحشيش غير القانونية فى سجائر أثناء دخولها روسيا لخوض مباراة فى كرة السلة.

وتعتبر الولايات المتحدة كليهما محتجز بغير وجه حق، كذلك تصف روسيا سجن مواطنها بأنه ذا دوافع سياسية. وينكر كلا الجانبين المزاعم الموجهة له من الآخر.