اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 01:57 م
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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 28 يوليه 2022 01:42 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12937 طنا تشمل : 6500 طن يوريا و 10900 طن أسمنت و 1600 طن رمل و 900 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22433 طنا تشمل : 10227 طن خردة و 3500 طن ذرة و 1071 طن ابلاكاش و 1310 طن خشب زان و 3325 طن حديد و 3000 طن بضائع متنوعة. 
 
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1134 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 360 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1271 حاوية مكافئة، ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 229331 طن، كما غادر قطارين بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4244 شاحنة.
 
 

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