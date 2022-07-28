قالت السفيرة الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا اليوم /الخميس/ إنه يمكن استئناف إمدادات الغاز الروسي إلى بلغاريا في أي وقت في حال قامت الأخيرة بدفع ثمنه، بما يتماشى مع متطلبات شركة غازبروم للغاز الروسي.
وأضافت ميتروفانوفا - بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - أن الوضع في مجال الطاقة صعب للغاية في بلغاريا، موضحة أنه تم تسجيل نمو كبير في أسعار الغاز خلال الشهرين الماضيين.
جدير بالذكر أن شركة غازبروم الروسية لإمدادات الغاز أوقفت إمدادها من الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا منذ 27 أبريل الماضي بسبب عجز بلغاريا دفع ثمنه بالروبل الروسي خلال الفترة المحددة للدفع.
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