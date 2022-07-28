وأضافت ميتروفانوفا - بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - أن الوضع في مجال الطاقة صعب للغاية في بلغاريا، موضحة أنه تم تسجيل نمو كبير في أسعار الغاز خلال الشهرين الماضيين.



جدير بالذكر أن شركة غازبروم الروسية لإمدادات الغاز أوقفت إمدادها من الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا منذ 27 أبريل الماضي بسبب عجز بلغاريا دفع ثمنه بالروبل الروسي خلال الفترة المحددة للدفع.