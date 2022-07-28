وقال كابولوف، خلال مؤتمر صحفي بمقر وكالة أنباء "سبوتنيك"، الخميس، "لقد وصل عدد مقاتلي هذا التنظيم إلى 6000 مقاتلي تقريبا بعد وصول طالبان إلى السلطة وخطواتها الصارمة ضد داعش"... مشيرا إلى أن عددهم كان حوالي 2000 في السابق.

وأضاف "هذا يعني زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف، وهذا هو الجانب الأكثر سلبية في تطور الوضع الأفغاني لأن "داعش"، وكما في السابق، تعمل على زعزعة الاستقرار ليس فقط في أفغانستان نفسها، ولكن أيضا داخل الدول المجاورة".

وأشار إلى أنه لا توجد حقائق بأن "طالبان" متورطة في تهريب المخدرات من أفغانستان، موضحا أن إنتاج المخدرات يتزايد بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. وتابع كابولوف:"ليست طالبان من تزرع المخدرات، بل الفلاحون هم من يزرعون هذه المواد، وطالبان ليست منخرطة بشكل مباشر في الإنتاج، فهي قوة عسكرية سياسية".

ونوه بأن ما بين 5 إلى 6 ملايين شخص في أفغانستان يعيشون على تجارة الخشخاش وحرمانهم من هذا الإنتاج بالقوة دون إعطاء أي شيء في المقابل أمر مدمر يضع البلاد على شفا حرب أهلية.