مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "مبدعون وجوائز" في معرضها الدولي للكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان: "مبدعون وجوائز" تحدث فيها الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، ودكتورجمال ياقوت أستاذ الإخراج بقسم المسرح، والمستشار والروائي حسام العادلي، وقدمت الندوة دكتورة سحر شريف، وكيل كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

يأتى ذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السابعة عشر،حيث تناول إبراهيم عبد المجيد تفاصيل عوالمه الروائية قائلا إن شخصياته الروائية هي التي تتحكم في أسلوبه الأدبي فالشخصية تفرض على الكاتب كيف تتكلم وهي التي تصنع النهايات، وأضاف أن التخطيط لنهاية رواية ما يتم باستخدام العقل ويحكمها المنطق. وأضاف عبد المجيد أن الفن والأدب اتجاهات نسبية ليست مطلقة فلكل شخص احساسه المختلف. ونصح ابراهيم عبد المجيد الكتاب بالقراءة في المذاهب الأدبية مؤكدًا على أن الكاتب يحتاج إلى دراية كبيرة بالفنون الأخرى.

وعلى جانب آخر تناول جمال ياقوت أزمة الكتابة المسرحية وقلة جودة النصوص المقدمة إلى المسرح وضرب مثلا بمسرحية بيت الدمية التي يعاد تقديمها كل فترة ورغم هذا يحضرها الجمهور لجودة النص الأصلي ولأن الجمهور يرغب في معرفة مدى جودة المعالجة، وأضاف ياقوت إن الورش لم تحل مشكلة الكتابة، ولا تصنع مبدعين، لكنها فقط تنظم الإبداع في شكل مهني مطلوب.

وحول الممثلين قال ياقوت إن حرية الممثل مسموح بها إلى أن تتعدى رؤية المخرج، وذلك حتى لا يفقد العمل وحدته، وحول عالمه الروائي قال حسام العادلي أنه حينما يكتب لا يتحدث عما يخص مهنته كقاضي، مُضيفاً أن القانون انضباطا إنسانيًا لا يمكن الخروج عليه.