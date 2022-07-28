اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 04:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "مبدعون وجوائز" في معرضها الدولي للكتاب

الخميس، 28 يوليه 2022 03:25 م
مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "مبدعون وجوائز" في معرضها الدولي للكتاب مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة مبدعون وجوائز
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 نظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان: "مبدعون وجوائز" تحدث فيها الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، ودكتورجمال ياقوت أستاذ الإخراج بقسم المسرح، والمستشار والروائي حسام العادلي، وقدمت الندوة دكتورة سحر شريف، وكيل كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.
 
 يأتى ذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السابعة عشر،حيث تناول إبراهيم عبد المجيد تفاصيل عوالمه الروائية قائلا إن شخصياته الروائية هي التي تتحكم في أسلوبه الأدبي فالشخصية تفرض على الكاتب كيف تتكلم وهي التي تصنع النهايات، وأضاف أن التخطيط لنهاية رواية ما يتم باستخدام العقل ويحكمها المنطق. وأضاف عبد المجيد أن الفن والأدب اتجاهات نسبية ليست مطلقة فلكل شخص احساسه المختلف. ونصح ابراهيم عبد المجيد الكتاب بالقراءة في المذاهب الأدبية مؤكدًا على أن الكاتب يحتاج إلى دراية كبيرة بالفنون الأخرى.
 
وعلى جانب آخر تناول جمال ياقوت أزمة الكتابة المسرحية وقلة جودة النصوص المقدمة إلى المسرح وضرب مثلا بمسرحية بيت الدمية التي يعاد تقديمها كل فترة ورغم هذا يحضرها الجمهور لجودة النص الأصلي ولأن الجمهور يرغب في معرفة مدى جودة المعالجة، وأضاف ياقوت إن الورش لم تحل مشكلة الكتابة، ولا تصنع مبدعين، لكنها فقط تنظم الإبداع في شكل مهني مطلوب.
 
وحول الممثلين قال ياقوت إن حرية الممثل مسموح بها إلى أن تتعدى رؤية المخرج، وذلك حتى لا يفقد العمل وحدته، وحول عالمه الروائي قال حسام العادلي أنه حينما يكتب لا يتحدث عما يخص مهنته كقاضي، مُضيفاً أن القانون انضباطا إنسانيًا لا يمكن الخروج عليه.
 
مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة مبدعون وجوائز (1)
مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة مبدعون وجوائز (1)

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة مبدعون وجوائز (2)
مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة مبدعون وجوائز (2)

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة مبدعون وجوائز (3)
مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة مبدعون وجوائز (3)
 

الاسكندرية

مكتبة الاسكرية

معرض الاسكندرية للكتاب

الادب الروائى



الموضوعات المتعلقة

يوسف بائع الفريسكا.. رحلة أشيك بائع فى مصر من منزل الأسرة لقبره بالإسكندرية.. المئات يشاركون فى تشييع جنازته.. صدمة بين المتابعين من رواد السوشيال ميديا.. و"اليوم السابع" ينشر آخر حوار مع الراحل .. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 01:36 م

أعداد كبيرة فى تشيع جثمان أشيك بائع فريسكا فى الاسكندرية.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 01:29 م

أسرة بائع الفريسكا تتلقى العزاء بوفاته.. ووالدته تجهش فى البكاء.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 01:26 م

"القومى للمرأة" بالإسكندرية يطلق سلسلة لقاءات "لتسكنوا إليها"

الخميس، 28 يوليه 2022 01:14 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة