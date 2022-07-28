مقتل شاب إثر تلقيه طعنة فى الصدر بحى الضواحى ببورسعيد

استقبل مستشفي السلام بورسعيد، تامر أشرف احمد - 35 سنه، مصابًا بجرح طعني بمنطقه الصدر، بادعاء إعتداء من آخرين في نطاق حي الضواحي ببورسعيد.

تم نقل المصاب إلى مستشفى السلام بورسعيد، وتوفي فور وصوله، ويتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.