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مقتل شاب إثر تلقيه طعنة فى الصدر بحى الضواحى ببورسعيد

الخميس، 28 يوليه 2022 11:33 ص
مقتل شاب إثر تلقيه طعنة فى الصدر بحى الضواحى ببورسعيد اسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقى شاب في منتصف العقد الرابع من عمره، مصرعه، صباح اليوم الخميس، اثر إعتداء من آخرين بنطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد. 
 
استقبل مستشفي السلام بورسعيد،  تامر أشرف احمد -  35 سنه، مصابًا بجرح طعني بمنطقه الصدر، بادعاء إعتداء من آخرين في نطاق حي الضواحي ببورسعيد. 
 
تم نقل المصاب إلى مستشفى السلام بورسعيد، وتوفي فور وصوله، ويتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي. 
 
تم تحرير محضر بالواقعة، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن. 
 
 
 

 


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