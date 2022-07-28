مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وصهر سبائك النحاس بالعاشر من رمضان قريبا

كتبت منال العيسوى

يبحث جهاز شئون البيئة فرع الشرقية، مقترح مشروع بيئي لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية وصهر سبائك النحاس، بالمنطقة الصناعية "a4" فى مدينة العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور مجدى الحصري رئيس فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القائمين على المشروع بصدد عقد جلسة تشاور مجتمعية، الإثنين المقبل أول أغسطس 2022، بمدينة العاشر من رمضان حول مدى أهمية المشروع لدفع حركة التنمية، وكجزء من الاستثمارات الخضراء التى تتفق ونهج الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، وأنه جارى إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى، والدراسة البيئية الخاصة بالمشروع واستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بالمشروع والتى تخضع للإشراف الكامل لوزارة البيئة.

وتتضمن جلسة التشاور المجتمعى معرفة الأهمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع، بالإضافة لدور المجتمع المدنى فى جمع المخلفات الإلكترونية والتوعية المجتمعية بأهمية التخلص الآمن من هذه المخلفات وتحويلها لقيمة مضافة تساهم في التحول للاقتصاد الأخضر.

ويذكر أنه يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مدينة العاشر من رمضان، بالتوازى مع وجود أكثر من 10 مصانع على مستوى الجمهورية تعمل فى مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، وتحويلها لسبائك ذهبية، إلا أن مشروع العاشر من رمضان، يستهدف تحويل المخلفات الإلكترونية كمادة خام تمهيدا لتصديرها.