اليوم السابع
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مصنع سيماف يستعد لتسليم 25 عربة نقل غلال مصنعة بأيادى مصرية

الخميس، 28 يوليه 2022 02:34 م
مصنع سيماف يستعد لتسليم 25 عربة نقل غلال مصنعة بأيادى مصرية عربة نقل غلال مصنوعة بأيادي مصرية
كتب زكى القاضى

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بقيام الهيئة العربية للتصنيع بإنتاج عربات سكة حديد مجهزة لنقل الغلال بطاقات نقل كبيرة لتسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية ونقلها إلي أماكن صوامع تخزين الغلال، والتي تم انشاءها في مختلف محافظات الجمهورية، وفي هذا الإطار، أوضح "التراس" أن  مصنع سيماف التابع للعربية للتصنيع  يستعد لتسليم ٢٥ عربة  الدفعة الأولي من عربات نقل الغلال  إلي هيئة السكة الحديد، يعقبها خلال الأربعة  أشهر القادمة  تصنيع وإنتاج عدد (50) عربة لاستكمال أسطول  نقل الغلال .
 
وأضاف "التراس"، أنه سبق صدور تكليف من الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة أباظة لصناعة المقطورات، لتصميم وتصنيع أسطول بري لنقل الغلال من أماكن الحصاد إلي مواقع صوامع الغلال ، مشيدا بهذه الرؤية الثاقبة البعيدة، والتي اتضح مغزاها الآن عندما تفاقمت المشكلة الإقتصادية والتضخم العالمي، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية و التغييرات العالمية، مما أدي إلي الأزمة العالمية في إنتاج وتسويق القمح علي مستوي العالم .
 
وأضاف أن التوجيهات كانت بسرعة تصميم وإنتاج وسائل النقل من عربات السكك الحديدية والناقلات العملاقة لنقل وتداول القمح من مناطق التجميع المختلفة من جميع المحافظات والخاصة بالقمح المحلي، وكذا من المواني التي تستقبل القمح المستورد، وذلك لسرعة نقل الأقماح إلي صوامع التخزين المنتشرة، والتي تم إنشائها في جميع المحافظات لوقف الهدر والمحافظة علي صلاحيتها ومقاومة أفاتها.

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