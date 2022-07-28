وذكرت الوكالة الإيرانية أن هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم تسبب في حدوث فيضانات ثم انهيارات أرضية في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة طهران، مشيرة إلى وقوع أضرار بمعبد إمام زاده داوود وهو مزار ديني في المدينة.

وأضافت الوكالة أنه تم نشر فرق البحث والإنقاذ في موقع الانهيار الذي تسبب أيضا في إصابة تسعة أشخاص آخرين.

وقد وقع الانهيار الأرضي في واد على سفوح جبال "ألبرز" بالعاصمة طهران، ومازالت جهود البحث مستمرة لاحتمالية وجود أشخاص تحت الوحل.

يشار إلى أنه قبل وقوع الانهيار الأرضي، حذر المسئولون سكان المناطق الجبلية في طهران من هطول أمطار غزيرة وفيضانات محتملة. كما حذروا من أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في وقت لاحق اليوم.