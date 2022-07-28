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مصرع طفل وإصابة آخرين نتيجة انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية- السويس

الخميس، 28 يوليه 2022 11:56 م
مصرع طفل وإصابة آخرين نتيجة انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية- السويس إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى طفل مصرعه وأُصيب شخصان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب سيارة على كوبري سيناء على طريق الإسماعيلية السويس، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس بالقرب من كوبري سيناء.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن وفاة طفل وإصابة شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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