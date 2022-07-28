اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه لودر خلال العودة للخلف في كرداسة

الخميس، 28 يوليه 2022 04:51 م
مصرع شاب صدمه لودر خلال العودة للخلف في كرداسة حادث لودر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة اصطدام لودر به في كرداسة  أثناء قيام السائق بقيادته والعودة به إلى الخلف حيث صدمه دون أن يشاهده، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة اصطدام لودر به في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة  وبإجراء التحريات تبين أن الضحية يعمل مساعدا لسائق لودر، وخلال عودة السائق باللودر للخلف، صدم الضحية دون أن يشاهده، مما أسفر عن مصرعه.
 
تم ضبط سائق اللودر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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