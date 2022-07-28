وأوضح المصدر، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الخميس، أن العميل قام بتصوير فيديو للمعدات العسكرية الروسية ولعمليات توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين.. مشيرا إلى أنه كان يرسل هذه الصور إلى الجهات الأوكرانية، وخلال نشاطه قام بتصوير السكان المحليين في خيرسون وهم يتواصلون مع عناصر الجيش الروسي وكذلك المباني التي نصبت عليها الأعلام الروسية.

من ناحية أخرى، أعلنت قيادة قوات سلطات دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام "ليبستوك" المحظورة المضادة للأفراد، خلال الهجمات على دونيتسك.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن قيادة دونيتسك في بيان قولها "إن هاجمت الفصائل المسلحة الأوكرانية، منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمي العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة".

وشدد البيان على أن هذا النوع من الألغام، يعتبر محظورا وفق المعاهدات والاتفاقات الدولية.

وفي وقت سابق، أفادت ممثلية سلطات دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، بأن مدينة دونيتسك تعرضت الليلة الماضية للقصف 3 مرات من قبل القوات الأوكرانية.

ومن المعروف أن ألغام "ليبستوك" المضادة للأفراد، تستخدم لإصابة الساقين وتنفجر عندما يدوس الشخص عليها. ويتم زرعها على الأرض الترابية بواسطة النشر عن بعد.