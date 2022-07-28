مستشفى منيا القمح يستقبل جثة طالبة والنيابة تأمر بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة

الشرقية فتحية الديب

استقبل مستشفي منيا القمح بالشرقية، جثة طالبة فى الثامنة عشر من العمر متوفية، إثر وجود آثار خنق حول الراقبة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي وتولت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي منيا القمح " خ ع م ع" 18 عاما طالبة مقيمية شلشمون، جثة هاامدة، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم5920 لسنة 2022 إدارى مركز منيا القمح.

وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإنتداب أحد الأطباء الشرعيين لاجراء الصفة التشريحية على الجثمان وارسال تقرير عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فيها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.





