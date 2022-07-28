اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 01:57 م
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محافظ كفر الشيخ يطمئن على عامل أصيب أثناء عمله ويقرر صرف إعانة عاجلة

الخميس، 28 يوليه 2022 01:26 م
محافظ كفر الشيخ يطمئن على عامل أصيب أثناء عمله ويقرر صرف إعانة عاجلة متابعة حالة العامل
كفر الشيخ- محمد سليمان

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اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، على حالة العامل محمود عبدالسلام محمد، بالمستشفى العام، مركز كفر الشيخ، وذلك لإصابته أثناء العمل.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بصرف إعانة عاجلة  للعامل على وجه السرعة، داعياً الله عز وجل أن يهبه الشفاء العاجل، كما تفقد محافظ كفر الشيخ عدد من أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جانب من التفقد
جانب من التفقد

 

زيارة العامل والاطمئنان عليه
زيارة العامل والاطمئنان عليه

 

متابعة حالة العامل
متابعة حالة العامل

 

محافظ كفر الشيخ بالمستشفى العام
محافظ كفر الشيخ بالمستشفى العام

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام
محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام

 

محافظ كفر الشيخ يطمئن على العامل
محافظ كفر الشيخ يطمئن على العامل

 


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