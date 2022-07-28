اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 01:53 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبريين على ترعة ميت يزيد

الخميس، 28 يوليه 2022 01:16 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبريين على ترعة ميت يزيد جامب من تفقد المحافظ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء الكوبريين الجديدين على ترعة ميت يزيد بمدينة كفر الشيخ قبالة موقف كفر الشيخ وإدارة المرور، وبدء العمل به، كما تابع محافظ كفر الشيخ أعمال تنفيذ الرسومات على الطبيعة للتعديل المسارات بما يضمن انسيابية في الحركة المرورية.

جاء ذلك  بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، لتيسير الحركة المرورية، وحل مشكلة التكدس بمنطقة القنطرة البيضاء، وموقف كفر الشيخ.

 كما تفقد الأعمال الجارية في إنشاء الكوبري الثاني على ترعة ميت يزيد من جهة ال47، موجهاً بسرعة إنهاء أعمال الكوبري الذي بدأ العمل، مؤكداً أنه سيتابع ذلك بشكل مستمر لانهاء مشكلة التكدس المروري، والعمل على راحة المواطنين. 

 

الاعمال الجتارية في الكوبري
الاعمال الجتارية في الكوبري

 

تفقد اعمال كوبري القنطرة
تفقد اعمال كوبري القنطرة

 

تفقد الاعمال
تفقد الاعمال

 

تفقد الموقف
تفقد الموقف

 

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

 

جانب من تفقد المحافظ
جانب من تفقد المحافظ

 

متابعة انشاء الكوبري
متابعة انشاء الكوبري

 


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