محافظ المنوفية: خطة مكثفة لتطهير الترع والمجارى المائية بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على وضع خطة متكاملة لتطهير الترع والمجارى المائية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك من خلال إطلاق حملة تحت شعار "أسبوع تطهير الترع"، لتحسين الخدمات المقدمة وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع ، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ المنوفية، وعقد اللواء عماد يوسف السكرتير العام إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة ووضع خطة لتنفيذ آليات تطهير الترع والمجارى المائية، بحضور وكلاء وزارة الزراعة والصحة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ،ومدير عام الرى بالمحافظة ومديرى عام صرف غرب وشرق، ومديرى إدارة البيئة، ووحدة التدخل السريع.

حيث وجه السكرتير العام بضرورة التنسيق الكامل بين الإدارة المركزية للري والموارد المائية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للبدء في تنفيذ خطة التطهير، وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع لرفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول، على أن يتم البدء بالمسافات داخل الكتل السكنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما أكد السكرتير العام على البدء بتنفيذ خطة تطهير الترع بداءً من الأسبوع القادم بجميع مراكز ومدن المحافظة لضمان سرعة سريان المياه بالمجارى المائية والوصول إلى بيئة صحية آمنة ونظيفة، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة لمتابعة قيام كل وحدة محلية بالانتهاء من رفع نواتج التطهير والتراكمات.

هذا وتضمن الاجتماع قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بإعداد بيان بجميع أماكن الترع الكثيفة التي تتطلب تطهيرها للبدء في رفعها ، فضلاً عن وضع خطة شهرية وسنوية لأعمال التطهير طبقاً للأطوال وإخطار الوحدات المحلية بها ، فضلاً عن قيام الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع الجمعيات الزراعية وذلك فيما يخص تطهير المساقى الخاصة والترع.



خطة مكثفة لتطهير الترع والمجارى المائية فى المنوفية



خطة مكثفة لتطهير الترع والمجارى المائية فى المنوفية



خطة مكثفة لتطهير الترع والمجارى المائية فى المنوفية

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تطهير المساقى بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية والتأكيد على الالتزام بخطة التطهير حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.