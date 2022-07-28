محافظ الفيوم يكرم الحسن فتحى الأول على الجمهورية بالثانوية الأزهرية ..صور

الفيوم - رباب الجالي

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الطالب الحسن فتحى إبراهيم عبد الرحيم، ابن مركز سنورس بالفيوم، بمنحه شهادة تقدير وميدالية تذكارية، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية "شعبة العلوم الإسلامية" لعام 2021 / 2022، بمجموع 620 درجة بنسبة 98,41 %، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

وقدم محافظ الفيوم خلال اللقاء التهنئة للطالب "الحسن فتحى إبراهيم"، لتفوقه في إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية، وحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، معرباً عن خالص شكره لأسرته التى وقفت بجانبه ليصل لهذا المشهد المتميز من التفوق والنجاح، مشيراً إلى أن التفوق والوصول للقمة هو بداية الطريق لمزيد من النجاحات.

وطالب المحافظ الطالب بالتأنى في اتخاذ القرار لاختيار تخصصة في المرحلة الجامعية الأزهرية، والمثابرة والإصرار في تحصيل العلم والمعرفة، والتحلي بالصبر وبذل المزيد من الجهد، والأخذ بالأسباب وسعة الاطلاع، من أجل مواصلة مشوار التفوق.

ويذكر أن الطالب الحسن فتحي إبراهيم، حفظ القرآن في سن 11 عاماً، ودرس بمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة للمتفوقين، عقب حصوله على الإعدادية الأزهرية من معهد سنورس الإعدادي، ثم أكمل دراسته الثانوية بمعهد سنورس الأزهري نظراً لظروف "كورونا"، وقدوته فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وينتمي الطالب لأسرة محبة للعلم، فوالده مدرس أول رياضيات "ثانوى عام"، ووالدته في التخصص ذاته، وله إخوة أربعة منهم 3 مهندسين، وطالب بكلية طب الأسنان.











