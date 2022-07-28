محافظ الإسكندرية: تكثيف القوافل الطبية والخدمية على مستوى الأحياء

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء محمدالشريف محافظ الاسكندرية علي رؤساء الأحياء استمرار التنسيق مع جميع المديريات والجهات الخدمية المختصة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية والاجتماعية لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين مع التشديد على وصول تلك الخدمات إلي جميع المواطنين البسطاء على مستوى الأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد شهد حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبوكليلة قافلة طبية سكانية شاملة ومتنوعة، وذلك بعزبتي الهلالية والرحامنة حيث تم إجراء الكشف الطبي علي أهالي المنطقة "باطن 124 حالة، أطفال 80 حالة، نساء وتنظيم أسرة 60 حالة" مع تقديم الدعم الدوائي للحالات المستحقة للجميع بالمجان، بالإضافة إلى فتح منفذين متحركين للتجارة الداخلية من خلال بيع إسطوانات الغاز بسعر التكلفة لأهالى العزبة.

وفي نفس السياق؛ قام المختصون عن الرعاية البيطرية، بإلقاء ندوة توعوية عن مرض الحمي القلاعية، فضلا عن التوعية بأهمية القضاء على الأمية والتوعية عن طريق مشاركة فعالة من مسؤول محو الأمية لتعليم الكبار لحصر الراغبين، وتم تسجيل الحالات من المشتركين الجدد من أهالي العزبة، إلى جانب تسجيل 27 من السيدات لإستخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا.

وشاركت شركة مياه الشرب بالتوعية بكيفية الحفاظ على مياة الشرب وعدم إهدارها، وعمل ورشة للتدريب عن الإصلاحات والتعريف بالخط الساخن لشركة المياه لتلقى الشكاوى على مدار اليوم (125) وتوزيع بعض الإرشادات على المواطنين، وأكد محافظ الإسكندرية على إستمرار القوافل الطبية والخدمية والاجتماعية بباقي أحياء الثغر لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين.