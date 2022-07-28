مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد

فريق المحافظات

عقد مجلس جامعة مطروح جلستة الثالثة والخمسين بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح بحضور عمداء الكليات، وذلك بمقر جامعة مطروح الجديدة بالكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح، أكد المجلس على أهمية الاعداد الاكاديمي للاطفال مع التعرف على الجامعة ودورها كحاضنة لرعاية المواهب منذ الصغر مع استغلال امكانيات البحث العلمى كذلك الإسراع في إنشاء الموقع الإلكتروني المطور لمحافظة مطروح بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

كما ناقش المجلس بدء الاستعداد والتجهيز المبكر للعام الدراسى القادم المقرر الخطة الزمنية بعدد 14 أسبوع للفصل الدراسى الأول و16 أسبوعًا للفصل الدراسى الثانى، مع بدء الدراسة بعدد من الكليات وانتقالها الى منشاءات الجامعة الجديد بالكيلو 10.

وأكد محافظ مطروح، أنه سيتم مد خطوط اتوبيسات النقل الجماعي للكيلو 7 إلى الكيلو 10 لتيسير نقل الطلاب والمواطنين الى موقع الجامعة خلال العام الدراسي، مع عمل اشتراكات وتخفيضات وتحديد التوقيتات بما يتوافق مع مواعيد الدراسة، كذلك دراسة توفير سكن للطلاب خاصة الطالبات المغتربات مع مقترح تحويل المقر الإدارى للجامعة بالكيلو ٤ الى سكن للطالبات المغتربات للتيسير عليهم، كذلك شكر جهود المشاركة المجتمعية للجامعة واهمية المشاركة بمنشاءتها الجديدة وقاعاتها التكنولوجيه والتدريبية الهائلة في اعداد واستقبال الدورات التدريبية لأبناء مطروح بسعر رمزى.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، على دور الجامعة ومشاركتها في محو الامية وتعليم الكبار وكذلك والتدريب والتاهيل الرياضى.