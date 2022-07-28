اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 04:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الأمن الدولى يندد بعمليات الإعدام فى ميانمار

الخميس، 28 يوليه 2022 03:05 ص
مجلس الأمن الدولى يندد بعمليات الإعدام فى ميانمار احتجاجات ميانمار - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ندد مجلس الأمن الدولي،  بإعدام 4 من النشطاء المطالبين بالديمقراطية على يد المؤسسة العسكرية الحاكمة في ميانمار، ودعا إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم الرئيس وين مينت والزعيمة أونج سان سو كى.

وفي بيان وافق عليه الأعضاء الخمسة عشر، دعا المجلس إلى الحوار والمصالحة "اتساقاً مع إرادة ومصالح شعب ميانمار"، مع الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، واحترام حقوق الإنسان.

وأعلن جيش ميانمار، الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي، الاثنين، أنه أعدم النشطاء لتقديمهم المساعدة "لأعمال إرهابية" من قبل حركة مقاومة مدنية، وهي أول عملية إعدام في ميانمار منذ عقود.

 

 


ميانمار

وين مينت

أونج سان سو كى

مجلس الامن

جيش ميانمار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة