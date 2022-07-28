"متفائل رغم كل شىء".. حكاية كلمات نقشها يوسف بائع الفريسكا على صندوق بضاعته

ودون يوسف بائع الفريسكا بالاسكندرية هذه العبارة على صندوق الفريسكا الذى كان يستخدمه فى عرض بضاعته بالساحل الشمالى، وكأنه ترك رسالة فى التحدى والصبر والعمل رغم كل التحديات والظروف .

ويعتبر يوسف بائع الفريسكا بالإسكندرية مثال الشاب المكافح فى عمله لإثبات ذاته وكسب الرزق .

وكان قد توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عام والشهير باشيك بائع فريسكا بالإسكندرية منذ قليل على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال.

وقال شقيق يوسف اليوم السابع انهم علموا بوفاته من مستشفى الحمام، حيث لقى مصرعه فى حادث سيارة ولم يستطيعوا اسعافه .

وكان يوسف يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عام بعد وفاه والده فى منطقة ابو تلات بالإسكندرية وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الاعمال، وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى أحد شركات المحمول، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.

يذكر ان يوسف السيد راضى يعمل بائع فريسكا بالإسكندرية وينتقل خلال شهور الصيف الى احد قرى الساحل الشمالى لبيع الفريسكا وهو لقب باشيك بائع فريسكا لارتدائه الملابس المهندمة خلال عمله .