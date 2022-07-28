قطاع الأعمال: تدشين مصانع الغزل والنسيج وفق جدولها الزمنى بـ 23 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام ، إنه سيتم تدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة بتكلفة 23 مليار جنيه وفق جدولها الزمنى المقرر ، لا سيما بعد تعديل مواعيد التسليم؛ نتيجة تأخر التنفيذ خلال الفترة الماضية بمصنع غزل 1 ، بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ، جراء جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

أضافت المصادر لـ" اليوم السابع" أن الشركات المنفذة للمصانع ملتزمة بالانتهاء منها فى بقية المحافظات وفق جداول زمنية محددة، تمهيدا لاستقبال الماكينات الحديثة من سويسرا وإيطاليا، حيث تم توقيع عقود الآلات الجديدة من كبرى الشركات العالمية، واتفاقيات قروض تمويل تلك الآلات مع مؤسسات التمويل وضمان الصادرات الدولية فى سويسرا وإيطاليا بقيمة حوالى 10 مليارات جنيه.

وفى أحدث تقرير لها كشفت وزارة قطاع الأعمال العام ،أنه جارى تنفيذ خطة للتحديث الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 23 مليار جنيه، موضحا أنه تم دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 7 شركات و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان فى شركة واحدة بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية فى الأنشطة المتشابهة وتحسين الإدارة، وجارى استكمال الأعمال الإنشائية فى 65 موقع (مصانع – مراكز تدريب – مبانى إدارية – مخازن – محطات كهرباء ومرافق).

أضافت الوزارة إن نسبة الإنجاز فى بعض المصانع بشركة غزل المحلة تتراوح ما بين 75 إلى 80%، وبينها مصنع "غزل 1" الأكبر فى العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (حوالى 183 ألف مردن) على مساحة 64 الف متر بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا.

وأشارت إنه بجانب أنه تم توفير مصادر تمويل خطة التطوير من خلال استغلال بعض الأراضى غير المستغلة مثال: (10 مليارات جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية)، وقرض معبرى من بنك الاستثمار القومى بقيمة 1.2 مليار جنيه.

علاوة على تطوير مركز التدريب فى شركة غزل المحلة وتزويده بنماذج من المعدات الحديثة، وتدريب (188 مدربًا) على الآلات الجديدة ليتولوا تدريب بقية العاملين .