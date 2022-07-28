قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول التغير المناخي والتنمية الاقتصادية فى مصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، حيث قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التغير المناخي وتأثيره على الكوكب" وتحدث الدكتور النوبى عبد الراضى مسؤول فرع الثقافة، عن آثار التغير المناخي والأضرار الناتجة عن التغير المناخي.



ونظمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "التنمية الإقتصادية فى مصر"، وأوضح على توفيق تعريف التنمية الاقتصادية والإجراءات الإقتصادية للتنمية وزيادة معدل التنمية، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية لعمل طبق خضروات نفذها محمد خالد، وكذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال باستخدام الالوان الفلوماستر ورسم مناظر جميلة من وحي خيالي للأطفال تنفيذ إبراهيم الطيب، وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو مصر بين الملكية والجمهورية" وأوضح الدكتور قناوى محمد عبد الدايم مسئول المكتبة، الأسباب التي أدت إلى ثورة 23 يوليو ونتائج الثورة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، وظروف مصر قبل ثورة 23 يوليو.



كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد ديني للمنشد علي سيد محمد "فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم"، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية بعنوان "من القلب يااخوتي" للشاعر يحيى بحر، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان "الكلب وراعي الغنم" ألقتها ولاء أحمد، كما نظم قصر ثقافة حاجر العديسات دوري ثقافي لطلائع المكتبة أسئلة في المعلومات العامة أدارته هناء يونس، وأعدت مكتبة الكيمان الثقافية فقرة اكتشاف مواهب أطفال مع مجموعة من الأطفال وتضمنت هذه الفقرة إلقاء قصيدة غنائية بعنوان "المسك فاح" إلقاء الطالبات الخمسة "أحلام عبد الجواد، شهد جابر، هاجر مصطفى، أروى الشافعي، نسمة مرتضى".











