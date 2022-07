فى اليوم العالمى له.. كيف يؤثر التهاب الكبد الوبائى C على جهاز المناعة؟

كتب - حسام الشقويرى

التهاب الكبد الوبائى سى هو عدوى فيروسية تصيب الكبد وتسبب التورم والضرر، وينتقل التهاب الكبد C من خلال ملامسة دم شخص مصاب بالتهاب الكبد C وغالبًا من خلال استخدام أجهزة الحقن غير المعقمة أو الإبر المشتركة، وعندما تصاب بفيروس التهاب الكبد C، ينشط جهازك المناعى لمحاربة الفيروس حتى يتم التغلب على العدوى، وقد لا يكون لعدوى التهاب الكبد C قصيرة المدى أى آثار طويلة المدى على جهاز المناعة، لكن عدوى التهاب الكبد C التى تستمر لمدة 6 أشهر أو أكثر يمكن أن تجعل جهازك المناعى نشطًا لفترة طويلة جدًا، وذلك وفقا لما نشره موقع healthline.

ويمكن أن يؤدى فرط نشاط الجهاز المناعى إلى تطور حالة من أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدى، والذى يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعى عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة.

التهاب الكبد سي وجهاز المناعة

فى كثير من الحالات يكون جهاز المناعة قادرًا على محاربة عدوى التهاب الكبد الوبائي سي، وعندما يحدث هذا فمن غير المرجح أن يعانى جهازك المناعى من أى آثار دائمة، لكن إذا لم يتخلص جهاز المناعة بشكل كافٍ من عدوى التهاب الكبد C الحادة، فإنه يصبح مزمنًا، وتؤثر عدوى التهاب الكبد الوبائى C المزمن على جهاز المناعة، ويقوم الفيروس بتكرار نفسه باستمرار فى الجسم ويتغير قليلاً مع كل تكرار لمساعدة نفسه على مقاومة جهاز المناعة، ما يؤدى لتنشيط جهاز المناعة.

ويمكن أن يؤدى التنشيط المستمر والطويل الأمد للجهاز المناعى إلى تعطيل القدرة الطبيعية لجهاز المناعة على التكيف مع الوجود الفيروسى فى جسمك، يمكن أن يسبب أيضًا التهابًا منخفض المستوى في الكبد - ما قد يسبب تلفًا وتندبًا لا رجعة فيه، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدى التهاب الكبد C أيضًا إلى إتلاف جهاز المناعة والتسبب فى حالات مرتبطة بكيفية عمله، وتسمى هذه الحالات بالمظاهر خارج الكبد لالتهاب الكبد C، لأنها تحدث فى أماكن أخرى غير الكبد ويمكن أن تشمل:

- ألم مفصلى: هو حالة تسبب آلام المفاصل وتيبسها، على عكس التهاب المفاصل، لا يعاني الأشخاص المصابون بألم المفاصل من أي تورم أو التهاب.

- أمراض الروماتويد غير النوعية: هذه هي أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب الأوعية الدموية ويمكن أن يحدث ذلك عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة المحيطة بالمفاصل، ويسبب ألمًا وتيبسًا فى المفاصل وإرهاقًا وحمى.