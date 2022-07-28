فرنسا تكشف: رجل إطفاء موقوف وراء إشعال حرائق الغابات بولاعة

كتبت: هناء أبو العز

اعتقلت السلطات الفرنسية، رجلًا يعمل بالإطفاء، بعد أن تم ضبطه متلبسًا وهو يحاول إشعال النيران بولاعة، واعترف بارتكابه هذه الجريمة منذ 3 سنوات، وتسببه في الحرائق المتعددة حول بلدته.

وكشفت صحيفة midi libre الفرنسية، أن المتهم يبلغ من العمر 40 سنة، وتم انتخابه أيضًا لعضوية بلدية سان جان دي لا بلاكيير في إقليم هيرولت، وسيتم تقديم لائحة اتهامه بعد ظهر اليوم، حيث سيطلب الادعاء اعتقاله.

و اعتقل رجال الدرك الفرنسيون، المتهم في حالة تلبس ، بعد إشعال أربع حرائق في إقليم سان جان دي لا-بلاكيير، واعترف رجل الإطفاء المتطوع في الساعات الأخيرة ، خلال ساعات من شرطته. عهدة في لواء البحوث لوديف.

واعترف المتهم أنه قام بإشعال الحرائق باستخدام ولاعة، في حريق في 26 يوليو 2022 في إقليم بريفات، المدعي العام في مونبلييه أشار إلى أنه كان صاحب عدة حرائق أضرمت في السنوات الثلاث الماضية في المدينة التي يقيم فيها، وسيتعين على الدرك الآن التحقق من معلوماته ، مع تسجيل اندلاع حرائق عديدة في هذا القطاع في السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بدوافعه ، أوضح أنه تصرف "من أجل الأدرينالين" والإثارة التي سببها تدخل رجال الإطفاء، وكان عضوًا نشطًا في الثكنات المحلية ، ويعرف الغابة جيدًا ، كونه خبيرًا في عمليات الاطفاء. وبحسب المدعي العام ، فقد أراد أيضًا إخراج نفسه من بيئة أسرية قمعية وشعر بأنه يبحث عن الاعتراف الاجتماعي.

وسيفتح مكتب المدعي العام في مونبلييه تحقيقًا قضائيًا بشأن تدمير الغابات في ظروف من المحتمل أن تعرض الناس لأذى جسدي ، وهو اتهام يجعله يعاقب بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة قدرها 150 ألف يورو.

ومع ذلك ، فإنه ليس مسؤولا عن الحريق الكبير الذي دمر 1000 هكتار على هضبة أوميلاس هذا الأسبوع.