"عين شمس" تنظم مؤتمرا للتغيرات المناخية وأجندة الجامعات الخضراء استعدادا لـCOP27

كتبت منال العيسوى

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن تنظيم مؤتمر حول التغيرات المناخية وأجندة الجامعات الخضراء استعدادا لـ COP27، خلال الفترة من 21حتى 23 سبتمبر المقبل ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتورة نهى دنيا عميد الكلية، استعدادا للـ COP 27، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر2050، ,الخطة البحثية للكلية 2018-2023، لمعالجة مشكلات المجتمع.

وتشمل محاور المؤتمر عددا من الموضوعات منها التغيرات المناخية من منظور التخصصات البينية والمتعددة، والسلوك الفردي والمجتمعي للتعايش مع التغيرات المناخية، والتربية المناخية وإعادة توجيه المناهج والأنشطة للتوعية بالتغيرات المناخية، و الاعلام البيئي والتغيرات المناخية، و الاستدامة والجامعات الخضراء، والتعافي الأخضر، وتقنيات الاقتصاد الدوار، والتمويل الأخضر، والاتفاقيات الأممية والدولية المتعلقة بالتغير المناخى، والمخاطر الصحية المرتبطة بالتغير المناخي، وتقنيات تكنولوجية للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ، والزراعة المستدامة والتغيرات المناخية، والتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة SDGs، والبصمة الكربونية للأنشطة والمنشآت، والتنوع الاحيائي و التغير المناخي، وتغير معدلات هطول الأمطار الحمضية ومخاطر الجفاف والفيضانات.

جدير بالذكر أنه تأتي المشكلات البيئية في مقدمة الاهتمامات والعمل البحثى ، وخاصة مشكلة تغيّر المناخ، وهذا ما يدفع الجامعات إلى تفعيل أدوارها، من أجل تعزيز فهم الكيفية التي تستطيع بها العلوم والدراسات المختلفة مواجهة تداعيات تغير المناخ في ضوء وظائف الجامعة الثلاث التعليم وسوق العمل والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.