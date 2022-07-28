ضخ 188 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال النصف الأول من 2022 بقنا

وأضاف الداودي، أن عدد المشروعات الممولة من الجهاز بلغت 4582 مشروعا منها 353 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 100 مليون و480 ألفا و670 جنيها وفرت 1337 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 4229 مشروعا بتمويل قدره 87 مليونا و614 ألفا و51 جنيها وفرت 6552 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا.

وأشار محافظ قنا، إلي أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه المحافظة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه خلال النصف الأول من العام 2022 تم إعتماد مبلغ 188 مليونا و94 ألفا و721 جنيها لتنفيذ عدد 4582 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.