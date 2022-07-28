اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 01:57 م
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ضبط 11 طن أعلاف مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

الخميس، 28 يوليه 2022 01:10 م
ضبط 11 طن أعلاف مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالقليوبية أعلاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7.5 طن من أعلاف الدواجن مجهولة المصدر وبدون فواتير، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن "بدون ترخيص"، لتخزين الأعلاف بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار لبيعها بالسوق السوداء بأعلى من السعر الرسمي، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1.5 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، وذلك بمخبزين "بدون ترخيص" بمنطقتي قليوب والعبور، لتجميعهم كميات من الدقيق بدون ترخيص ولبيعه بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب طائلة.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط 500 كيلو جرام من زبدة الكاكاو، و1.5 طن من السكر الحر، مجهولين المصدر ويهما تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع مواد غذائية "بسكويت" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


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