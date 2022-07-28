ضبط 11 طن أعلاف مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

وأسفرت الحملة عن ضبط 7.5 طن من أعلاف الدواجن مجهولة المصدر وبدون فواتير، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن "بدون ترخيص"، لتخزين الأعلاف بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار لبيعها بالسوق السوداء بأعلى من السعر الرسمي، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1.5 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، وذلك بمخبزين "بدون ترخيص" بمنطقتي قليوب والعبور، لتجميعهم كميات من الدقيق بدون ترخيص ولبيعه بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب طائلة.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط 500 كيلو جرام من زبدة الكاكاو، و1.5 طن من السكر الحر، مجهولين المصدر ويهما تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع مواد غذائية "بسكويت" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.