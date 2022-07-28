ضبط راكبة بمطار سوهاج حاولت تهريب شيش إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، برئاسة عاطف عبدالشافي مدير الجمرك من ضبط محاوله تهريب عدد من الشيش الإلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر، بحوزة راكبة قادمة من نيويورك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من القاهرة (كونكشن)، اشتبه باسم بطرس مأمور تفتيش الركاب واحمد حسن الغرابلي مأمور مكافحة التهريب الجمركي في راكبة قادمة من نيويورك، وبسؤالها عما إذا كان بحوزتها أشياء محظورة أو ممنوعة أو بضائع تستحق رسوم عليها أجابت بالنفي.

وبتمرير حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه مصطفي عزوز مأمور الفحص بالأشعة تحت إشراف حسن علي أبو كريشة مدير إدارة الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات وأشياء متعددة، وكلف عاطف عبدالشافي عبدالباسط العويضي مأمور تفتيش الركاب لتفتيش الحقائب بوجود بلال الكتاتني رئيس قسم الأمن الجمركي، فأفاد بوجود عدد 26 من الشيش الإلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2022.