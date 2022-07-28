ضبط المتهم بفبركة فيديو لتحقيق مشاهدات مرتفعة بالتيك توك

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو الذى تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك" متضمناً ادعاء صاحب الحساب المشار إليه قيام أحد ضباط الشرطة بتلفيق إحدى القضايا لسائق سيارة أجرة "ميكروباص" لامتناع الأخير عن السماح للضابط باستخدام سيارته فى إحدى المأموريات.

موكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، وأن السائق المشار إليه قيد الحبس على ذمة قضية مخدرات محكوم عليه فيها منذ عام 2020 ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مستخدم الحساب حيث أقر بقيامه بإعداد ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على حسابه الشخصى بهدف زيادة عدد متابعيه وتحقيق مكاسب مادية.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.