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شيرين عبد الوهاب تغادر النيابة عقب الإدلاء بأقوالها فى بلاغها ضد طليقها

الخميس، 28 يوليه 2022 09:26 م
شيرين عبد الوهاب تغادر النيابة عقب الإدلاء بأقوالها فى بلاغها ضد طليقها شيرين عبد الوهاب
كتب عبد الله محمود

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أستمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال أقوال المطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك حول البلاغ الذى تقدمت به إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد زوجها السابق المطرب حسام حبيب، والذى وجهت له تهمة النصب، حيث أمرت النيابة صرف المطرية عقب الاستماع الى أقوالها.
 
وذكر البلاغ والذى حمل رقم 32068، أن المطربة كانت تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زواج ثم انفصلا عن بعضهما بسبب خلافات أسرية، مضيفة أنها خلال فترة الزواج طلبت منه أن يشترى لها سيارة فارهة من أحد معارض السيارات، موضحة أنها اتفقت مع المعرض على السعر بقيمة ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري.
 
واضافت الفنانة خلال أقوالها أمام النيابة العامة ، أنها اتفقت مع المعرض على تحويل مبلغ السيارة عن طريق أحد البنوك بمدينة نصر، وأن طليقها هو من سيقوم بكافة تلك الإجراءات.
 
واضافت المطربة فى أقوالها ، أنها فوجئت بقيام طليقها بإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالسيارة باسمه هو، واستخراج التراخيص الخاصة بالسيارة باسمه وليس باسمها، موضحة أنها عند سؤاله عن ذلك أجابها بأنهما أصبحا شخصا واحدا ولا فرق بين الرجل وزوجته فى اى شئ.
 
واضافت شرين خلال بلاغها، أنها بعد ذلك نشبت بينهما عدة خلافات أسرية أدت مما ادى  باستحالة الاستمرار فى الزواج بينهما، وأنها طلبت من طليقها الفنان حسام حبيب رد المبلغ لها أو نقل ملكية السيارة باسمها، إلا أنه لم يستجب لطلبها، موضحة أنها وقتها أيقنت أنها تعرضت لعملية نصب من زوجها السابق.

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