وأوضحت (سي.إن.إن.) أن أرباح الشركة انخفضت بشكل أكثر حدة، وتراجع صافي الدخل خلال هذا الربع بنسبة 36٪ على أساس سنوي إلى ما يقرب من 6.7 مليار دولار، على عكس العام السابق عندما تضاعفت أرباحها.

وأبلغت "ميتا" انخفاض عدد المستخدمين النشطين شهريًا على تطبيق فيسبوك بشكل طفيف عن الربع الأول من عام 2022، من 2.936 إلى 2.934 مليار.

وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين إن التراجع كان متوقعًا وعزا ذلك "إلى حجب الإنترنت المتعلق بالحرب في أوكرانيا". وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك يوميًا في تزايد مستمر".

تأتي نتائج "ميتا"، بعد أسابيع من التقارير التي تفيد بأن الشركة ستعود إلى عملية مراجعة أداء أكثر صرامة، وتتطلع إلى زيادة إنتاجية الموظفين لأنها تسعى إلى تجاوز فترة تباطؤ النمو والمنافسة الشديدة من المنافسين الجدد مثل "تيك توك".