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"رقية" تاسع الجمهورية بالثانوية الأزهرية: سأسير على درب أبي وأهدى تفوقه لروحه

الخميس، 28 يوليه 2022 09:33 م
"رقية" تاسع الجمهورية بالثانوية الأزهرية: سأسير على درب أبي وأهدى تفوقه لروحه رقية التاسعة على مستوى الجمهورية مع أسرتها
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد منزل رقية السيد أحمد السيد عامر، ابنة محافظة كفر الشيخ، الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية بمجموع 97،78%، حالة من الفرحة والسعادة، وإطلاق الزغاريد، لتفوقها، وامتلأ منزلهم بالزائرين وأهالي قرية المندورة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لتهنئتها.

وقالت رقية السيد، إنها سعيدة بتحقيقها مركزاً على مستوى الجمهورية، فقد كانت تتوقع أن تكون من أوائل الجمهورية هذا العام، وأنها كانت تنتظر هذا اليوم منذ 3 سنوات، وعندما علمت شكرت الله عز وجل أنه حقق دعائها، مؤكدة أن أسرتها سعيدة عندما علمت أنها من أوائل الجمهورية.

وأضافت رقية، لـ "اليوم السابع"، أن الحفاظ على التقدم والتفوق أمر صعب، والوصول له يوما أمر سهل، فتمكنت بعون الله أن تحافظ على تفوقها منذ الصغر، فقد كانت من الأوائل على المعهد بالشهادة الإعدادية، ولم تكن تحصل على دروس خصوصية سوى فى اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وأنها كانت تذاكر باقى المواد الدراسية بنفسها، مؤكدة أنها ستلتحق بكلية الشريعة فهذا هوم حلمها، فهي حافظة لكتاب الله، وأختتم حفظه فى الصف الخامس الابتدائي.

وأكدت رقية أن لها 3 أشقاء أولاد، و5 بنات، في مراحل التعليم المختلفة، ووالدها رحمه الله  كان الدافع لها لتصل لتلك المكانة، فقد توفي العام الماضي، فقد كان مدرساً مساعداً بكلية الشريعة بدمنهور، لذلك أحبت كلية الشريعة لتكون امتدادا لوالدها، موجه الشكر لوالدتها  وأشقائها ومعلميها، وبخاصة أسرتها لأنها وفرت لها الوقت المناسب للمذاكرة، كما وفروا لها الدعم المادي والمعنوي.

وقالت إنها تنصح كل الطلاب بالصف الثالث الثانوى العام المقبل أن يتوكل على الله وأن يذاكر وأن ينظم وقته وأن يكون لدى كل واحد منهم هدف، ولابد أن يكون لهم قدوة يسيرون على دربه، ويحرصون على تلاوة كتاب الله يومياً، لأنه ينير الطريق، ويريح القلب.

رقية السيد أحمد السيد عامر التاسعة على مستوى الجمهورية في الثانوية الازهرية
رقية السيد أحمد السيد عامر التاسعة على مستوى الجمهورية في الثانوية الازهرية

 

رقية السيد أحمد السيد عامر التاسعة على مستوى الجمهورية مع اسرتها
رقية السيد أحمد السيد عامر التاسعة على مستوى الجمهورية مع اسرتها

 

رقية ووتالدتها وجدها
رقية ووتالدتها وجدها

 

 


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