رئيس جهاز البيئة: شحن أول دفعة لمعدات تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، أنه تم شحن أول دفعة من المعدات المساهمة فى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وأوضح أبو سنة، لـ"اليوم السابع"، أن هذه المعدات مقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية، ضمن برنامج مساعدة بلدان الجنوب، والتعاون بين البلدين فى مجال العمل البيئى خاصة قضايا المناخ، كشريك دولى فاعل للوصول إلى حلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة أن المنح المقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية، وهى عبارة عن بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة بمصر، كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية، التى تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة، وبما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي الحفاظ على مواردنا الطبيعية.

وأوضح أبو سنة أن هذه البضائع عبارة عن أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، ونظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، ولمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة، بما للمساهمة فى تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية.

جدير بالذكر أن مصر شاركت في احتفالية الصين لتدشين أول شحنة بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابية عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وZhao Yingmin's نائب وزير البيئة بجمهورية الصين عبر خاصية الفيديو كونفرانس وممثلي الشركات الصينية الموردة، بالتتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً، إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.