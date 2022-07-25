البيئة: 116 محطة بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بالجمهورية

كتبت ـ منال العيسوى

انتهى جهاز شئون البيئة من إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط أعلى مبنى جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتعد هذه المحطة أول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بمدينة السادات، كما تعد المحطة الثانية التى تم تركيبها بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نحو استكمال أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكليفات الحكومة 2016- 2022 ، وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وبتركيب تلك المحطة أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 116 محطة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد اجتيازاً لمستهدف عام 2022 ، وهو التوسع فى نطاق عمل الشبكة والتى تعد ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى لرصد ملوثات الهواء.

جدير بالذكر، أن محطة الرصد اللحظي تحتوي علي أجهزة رصد كل من، غاز أول وثاني أكسيد النيتروجين، وغاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10و 2.5 ميكروميتر، بالإضافة إلي وحدة لرصد العوامل الجوية. وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.