رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الفائزين بأوليمبياد قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، الفائزين بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية للأولمبياد الخامس بقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي والمنعقد بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، والذي عقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى دعم ورعاية الجامعة للطلاب المبتكرين في كافة التخصصات في إطار دعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر لعميد كلية الحاسبات والمعلومات وهيئة الإشراف العلمي برئاسة المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، الدكتور عمرو أبو هاني، التي من شأنها تطوير قدرات ومهارات الطلاب، وبصفة خاصة في بيئة تنافسية من شأنها تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع"، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على بناء قوى بشرية متميزة لتكون قاطرة تنمية تلحق مصر بالثورة الصناعية والتكنولوجية والمعلوماتية.

وأشار عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أسامة أبو سعدة إلى الدعم المستمر من الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ كلية الحاسبات والمعلومات بهدف الارتقاء بالطلاب الموهوبين في إطار رؤية مصر 2030.