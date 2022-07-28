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رئيس الوزراء: رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ5 ملايين أسرة

الخميس، 28 يوليه 2022 06:53 م
رئيس الوزراء: رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ5 ملايين أسرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن رئيس الجمهورية وجه في هذه الفترة شديدة الاستثنائية بحزمة إضافية لمساعدة محدودي الدخل، وتم وضع مجموعة من المقترحات أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ 5 ملايين أسرة مما يعني 20% من الشعب المصري تتكفل الدولة بصرف دعم نقدى مباشر له. 
 
وأوضح أن الدولة المصرية تولي موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام ففي عام 2015 كان الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ 290 مليار جنيه وفي الموازنة العام الجارى وصلت لـ 490 مليار جنيه.
 
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أن هناك 4.1 مليون أسرة مصرية تستفيد من تكافل وكرامة، حتى الآن.

اجراءات الحماية

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مصطفي مدبولي

الاقتصاد المصري

تكافل وكرامة

اليوم السابع بلس



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