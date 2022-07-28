وأضاف المتحدث- لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "وافق الوزير أوستن مؤخرا على استخدام مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا للعلاج الطبي لأفراد الجيش الأوكراني"، موضحا أن خطة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تسمح بعلاج ما يصل إلى 18 جنديا مصابا في المركز

في وقت واحد، وسيتم السماح بعلاج الجنود الأوكرانيين إذا لم يكن هناك أي مرفق آخر متاح في أوكرانيا أو في مكان قريب.

ويقع مركز لاندستول الطبي بالقرب من قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا بسعة 100 سرير، ويعتبر أكبر مستشفى أمريكي خارج الولايات المتحدة ، إضافة إلى أنه المركز الطبي العسكري الوحيد لأكثر من 205 آلاف شخص في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم يوكوم إنه لم يتم علاج أي قوات أوكرانية هناك حتى الآن، مشيرا إلى أن المركز "يظل متاحا لأوكرانيا، إلى جانب الخطوات الأخرى التي اتخذتها الولايات المتحدة وشركاؤنا وحلفاؤنا لتوفير التدريب الطبي والمعدات والإمدادات لدعم أوكرانيا".