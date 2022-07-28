حملات دورية لإزالة التعديات والبناء المخالف بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدي لإنشاء جمالون صاج على مساحة 100م خارج الحيز بقرية شبرا العنب التابعة للوحدة المحلية بسنهوت، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بالجُديدة بالتصدي لحالة صب سقف دور ارضي خارج الحيز العمرانى على أرض إصلاح زراعى بعزبة إدوارد شديد عبارة عن صبه سقف وتم فك الشدة الخشبيه والحديدية، وإيقاف الأعمال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل، بتنفيذ حملة إزالة لحالتين تعدى فى المهد على مساحة 4 فدان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







جانب من الإزالات (1)



جانب من الإزالات (2)



