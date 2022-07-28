تنسيق الجامعات 2022 .. كل ماتريدين معرفته عن اختبار قدرات التربية الرياضية بنات بحلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان عن متطلبات وشروط اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2022 - 2023، المقامة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية.

وأوضحت =الدكتورة أمل عبد الله أن اختبار القدرات يتم على مدار يومين ويشمل اليوم الأول الكشف الطبي للتأكد من سلامة القلب وعدم وجود أمراض مزمنة، واختبار الطول بحيث لا يقل عن 155 سم، والوزن تبعا لكتلة الجسم من خلال معادلة مطبقة، ولا يزيد سن الطالبة عن 22 عام، وكذلك اختبار القوام للكشف عن التشوهات القوامية، والامتحان النظري ويشمل اختبار الذكاء والمعلومات العامة الرياضية.والاختبار الشخصي ويتم بوجود عميدة الكلية والسادة الوكلاء للتأكد من ( النطق ، السمع، الصوت، المظهر، المعلومات العامة، اتجاهات الطالبة)

واليوم الثاني يشمل اختبار السرعة(عدو 50 متر)، واختبار تحمل القوة ( ثني الذراعين من الانبطاح المائل المعدل)، اختبار المرونة (ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف)، اختبار الرشاقة ( الجري المتعرج بين خمس قوائم) ، اختبار القدرة العضلية للرجلين ( الوثب الطويل من الثبات)، اختبار التحمل الدوري التنفسي، 600 متر جري، المهارة (النشاط الذي تختاره الطالبة وفقاً لقدراتها الرياضية أو التي حققت فيها بطولات أو مراكز).

على أن يكون شرط النجاح حصول الطالبة على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالبة وحصولها على لائق، وعند الحصول على لائق الاتجاه للفحص الطبي بالقمسيون الطبي العام بجامعة حلوان.

وأضافت عميدة الكلية أن الأوراق المطلوبة أثناء التقديم هي:

الايصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدمة لها لاختبارات القدرات مطبوع، كود الدفع الإلكتروني من موقع الجامعه ، عدد 2 صورة شخصية مقاس 4x6 سم، أصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة البطاقة الشخصية ، شهادات التفوق الرياضي في حالة وجودها، الملابس الرياضية( بنطلون، تي شيرت، حذاء رياضي، ملابس سباحة).

وتأتي تعليمات اختبارات القدرات كالآتي:

الحضور إلى الكلية في تمام الساعة 7.30 صباحاً، حسن المظهر ، عدم وضع مساحيق الوجه، قص الأظافر، عدم ارتداء سلاسل أو خواتم أو انسيالات، عدم ارتداء البناطيل الممزقة، الالتزام بالأخلاقيات ، الحفاظ على النظام العام، وفي حالة عدم الالتزام يلغى الاختبار، عدم دخول أولياء الأمور ، عدم احضار متعلقات شخصية (محمول، مبالغ مالية) فالكلية غير مسئولة عنها، الالتزام بالاجراءات الاحترازية.